Amazon will Pakete in Wien ab Oktober teilweise selbst zustellen

Auf APA-Anfrage gab es von Amazon am Donnerstagvormittag noch keine Stellungnahme.

Der Sprecher der Österreichischen Post, Michael Homola, konnte auf APA-Anfrage keine Details zu den Plänen des Online-Händlers machen. Dem deutschen Zusteller DHL und der Österreichischen Post sei lediglich mitgeteilt worden, dass Amazon eine zusätzliche Paket-Eigenzustellung ab Oktober in Wien starte. Die Post bleibe aber weiterhin wichtiger Partner von Amazon, betonte der Post-Sprecher. Für die Österreichische Post ist der Online-Händler einer der größten Kunden.

Trotz des geplanten Starts der Auftragszustellung von Amazon in Wien ist die Österreichische Post positiv gestimmt für ihr Paketgeschäft. “Die Paketmengen wachsen generell”, so der Post-Sprecher. In Deutschland arbeitetet der US-amerikanische Online-Händler schon seit drei Jahren in mehreren Städten mit Paketzustellern zusammen, die im Namen von Amazon zustellen.

