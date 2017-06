Am Mittwoch beginnt der Sommer offiziell

Der Sommer ist offiziell angekommen. - © Pixabay

Mitten in der beginnenden Hitzewelle, startet am Mittwoch der offizielle Sommer. Wo es abends doch etwas abkühlt, dort kann man sich an einem der zahlreichen Sonnwendfeuer aufwärmen, mit denen in Österreich der längste Tag des Jahres traditionell gefeiert wird.