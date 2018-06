Althanquartier in Wien-Alsergrund: Terrassenhäuser statt Türmen

Diese Terrassenhäuser sollen am Althanquartier in Wien-Alsergrund entstehen. - © APA/ZOOMVP.AT/ZOOM VISUAL PROJECT GMBH

Am Donnerstag wurde in Wien das Siegerprojekt für das Althanquartier im Alsergrund wurde präsentiert. Statt Türmen sollen nun auf dem Areal beim Franz Josefs-Bahnhof eine Überplattung mit Gebäuden, die an die Form des Terassenhauses anknüpfen, entstehen.