Alsergrund: Betrunkener und nackter Einbrecher flüchtete auf Hoteldach

Ein 44-Jähriger Hotelgast wurde in der Nacht auf Dienstag von einem Einbrecher, der über ein Fenster in sein Zimmer eindrang, geweckt. Bei der ersten Gelegenheit konnte der Gast in die Lobby des Hotels am Rooseveltplatz flüchten und die Polizei alarmieren.