“Alles WALDzer!” beim traditionellen BOKU-Ball in der Wiener Hofburg

Die Wiener Bodenkultur wirft sich wieder in Schale für die alljährliche Tanznacht in der Hofburg – in Tracht, mit Musik und jeder Menge guter Laune. Am Freitag, den 2. Februar 2018, findet der BOKU-Ball, unter dem Motto “Alles WALDzer!” statt.

Traditioneller BOKU-Ball in der Wiener Hofburg

Feierliche Eröffnung, Mitternachtseinlage und Publikumstänze unter der Leitung von Franz Steininger: Auch heuer bietet das Event wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Für Live-Musik ist natürlich gesorgt: Nach der Eröffnung bzw. der Mitternachtseinlage spielen das Damenorchester “Tempo di Valse” abwechselnd mit dem Ballorchester Strangers Ballroom Band. Die perfekte Stimmung also, um das Ende des Wintersemesters zu feiern.

