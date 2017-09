Alles rund um Pflanzen und Garten beim Herbst-Garten-Fest auf Schloss Hof

Zahlreiche Experten geben beim Herbst-Garten-Fest am 16. und 17. sowie 23. und 24. September 2017 im Rahmen von Workshops und Schauvorträgen hilfreiche Tipps rund um Pflanzen und Garten. Die Besucher können ebenso Pflanzen und Dekorationsstücke für Haus und Garten erwerben. Darüber hinaus laden die vielfältigen Themengärten von Schloss Hof und die siebenterrassige Gartenanlage zur „goldenen Jahreszeit“ zu Spaziergängen ein.

Musik und kulinarische Köstlichkeiten runden das Programm ab. Auf die kleinen Gäste wartet außerdem ein buntes Kinderprogramm – vom Basteln und Kinderschminken über eine Strohhüpfburg und ein Strohlabyrinth bis hin zu Kutschenfahrten und Ponyreiten ist für alle Interessen etwas dabei.

Herbst-Garten-Fest auf Schloss Hof: Das Programm im Detail

Alles Kräuter!

Kräuter-Experte Martin Ruzicka gibt Tipps zu Aufzucht, Pflege und Verwendung des aromatischen Grüns.

Sa, 16.9., So, 17.9. und So, 24.9. von 13.00 – 14.00 Uhr

Die Königin der Blumen

Herbstzeit ist Rosenpflanzzeit! Rosen-Seminar mit Mag. Margot Pernerstorfer.

Sa, 16.9. und So, 24.9. von 16.00 – 17.00 Uhr

Apfel, Kartoffel, Kürbis & Co

Beim Schaukochen mit ORF-Haushaltsexpertin Elisabeth Lust-Sauberer gibt es köstliche Kochinspirationen.

So, 17.9. und So, 24.9. von 11.00 – 12.00 Uhr

Von Schokoblume, Prinz-Eugen-Rose & Cola-Strauch – ein botanischer Streifzug für Kinder

Immer der Nase nach und dabei die Themengärten Schloss Hofs entdecken: Nach einem kurzen Rundgang wird ein Duftsäckchen zum Mitnehmen befüllt.

So, 17.9. und So, 24.9. um 15.00 Uhr

Kürbis-Kunst

Die Schnitz-Profis Alex & Angkana Neumayer lassen sich beim Schnitzen von Kürbis-Charakterköpfen oder beim Gemüse-Schnitzen über die Schulter schauen und laden zu Schnitz-Workshops für Erwachsene und zum Kürbisschnitzen für Kinder.

Sa, 23.9. von 11.00 – 17.00 Uhr

Wissenswertes über die tägliche Arbeit der Schloss Hofer Gärtner – Tipps & Tricks aus erster Hand

– im Kräutergarten und im Rosengarten: täglich von 11.00 – 13.00 Uhr

– im Allerleigarten und im Weinviertlergarten: täglich von 14.00 – 16.00 Uhr

Verkaufsstände mit Pflanzen, Kunsthandwerk & Kulinarik

täglich von 10.00 – 18.00 Uhr

Herbstbasteln für Kinder – Kunterbuntes aus Naturmaterialien

Kreatives Gestalten mit Kartoffel, Kürbis & Co. (€ 3,00 pro Werkstück) und Kinderschminken mit Tajana Mair: täglich von 13.00 – 17.00 Uhr

Strohhüpfburg, Strohlabyrinth und Erlebnispfade im Gutshof: täglich von 10.00 – 18.00 Uhr

Kutschenfahrten (€ 3,00 pro Person) und Ponyreiten (€ 1,00 pro Person): täglich von 14.00 – 16.00 Uhr

Infos zum Event auf einen Blick

Was: Herbst-Garten-Fest

Wann: 16. + 17. September sowie 23. + 24. September 2017, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Wo: Schloss Hof 1, 2294 Schloßhof

Eintritt: Erwachsene € 13,00; Kinder (6-18 J.) € 8,00; Familienkarte (2 EW + max. 3 K) € 34,00

>> Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website