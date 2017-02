Alles rund um Hund, Katze und Kleintier: Die Haustiermesse 2017 in Wien

Bei der Haustiermesse Wien gibt es so manches Highlight für Hunde und Katzen - © VIENNA.at

Im Februar wartet wieder ein absolutes Highlight auf alle Tierfreunde in der Bundeshauptstadt. Die original Haustiermesse Wien lädt in die Marx Halle und bietet den Besuchern Info, Shopping und Shows rund um Hund, Katze und Kleintiere mit zahlreichen Highlights an.