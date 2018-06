Alle Bilder vom Life Ball 2018 in Wien

Zum 25-jährigen Jubiläum wird vor dem Wiener Rathaus 2018 Silberhochzeit gefeiert. Zum Thema “Sound of Music” geben sich Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage am Ball das Ja-Wort.

Gery Keszler will wie bereits im vergangenen Jahr wieder mehr Awareness für das Thema HIV und Aids schaffen. Dennoch wird das Motto “Sound of Music” für eine imposante Show sorgen und wieder zahlreiche Stargäste anziehen. Bereits angekündigt haben sich in diesem Jahr Promis wie Conchita Wurst, Paris Jackson, Adrien Brody, Soul-Diva Patti Labelle, Kelly Osbourne, Gigi Gorgeous, Caitlyn Jenner, Yasmine Petty, US-Ski-Freestyler Gus Kenworthy und Rufus Wainwright.

Die besten Fotos vom Life Ball 2018 in Wien

Dem Anlass entsprechend präsentieren bei der Eröffnungsshow 25 weltberühmte Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Hochzeitskreationen.

Show, Stars und Gäste werden beim Life Ball 2018 für eindrucksvolle Bilder sorgen.

Alle Bilder zum Ball und den Veranstaltungen rund um den Life Ball 2018 finden Sie hier. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(Red.)