Alle 14 Festgenommene nach Anti-Terror-Einsätzen in Untersuchungshaft

Gegen die 14 Personen, unter denen sich auch zwei mutmaßliche Salafisten-Prediger befinden, wird nicht nur wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung (IS) ermittelt, sondern auch wegen staatsfeindlicher Verbindung.

Nach Anti-Terror-Razzia: Untersuchungshaft für Festgenommene

Sie hatten offenbar den Plan, in Österreich einen Gottesstaat zu errichten. Die Dauer der U-Haft beträgt vorerst zwei Wochen, das heißt, spätestens am Montag in 14 Tagen müssen die ersten Haftprüfungsverhandlungen durchgeführt werden.

(APA/Red.)