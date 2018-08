Das kuschelige All Reis serviert in der Schweglerstraße in Wien-Fünfhaus Thai-Food vom Feinsten.

"All Reis" auf Wiens Schweglerstraße: Kulinarischer Kurzurlaub in Thailand

Wien ist um ein neues Restaurant reicher: Das "All Reis" in der Schweglerstraße besticht dabei durch traditionelle, authentische thailändische Küche nach "Bangkok Street Food"-Style. Eine geschmackliche Reise nach Südostasien.

Freunde der thailändischen Küche kennen den Lebensmittelmarkt Talad Thai in der Schweglerstraße in Wien-Fünfhaus. Zum einem wegen des exotischen Angebots an Produkten, die nicht überall in Wien zu finden sind. Zum anderen wegen der Mittagsmenüs, die einen Teil Thailands auf den Teller zaubern.

Das Thalad Thai in der Schweglerstraße: Dort, wo alles seinen Anfang nahm. ©Isabella Kammerhofer

Ein Stück Thailand in Wien-Fünfhaus Schräg gegenüber, ebenfalls in der Schweglerstraße, aber Nummer 12, eröffneten kürzlich die Betreiber des Talad Thai ihr Zwillingslokal, das All Reis. Es sind keine eineiigen Zwillinge, was dazugesagt werden muss. Rund zwei Minuten von der U3-Bahnstation Schweglerstraße entfernt finden vielleicht 20 Leute Platz in dem kleinen Lokal, wo man im Vorhinein besser reservieren sollte.

"Bankok Street Food" verspricht das "All Reis" in der Schweglerstraße. ©Isabella Kammerhofer

Gespeist wird an edlen, dunklen Holztischen hoch über dem Boden, oder, je nach Geschmack, auf mir Reissäcken gepolsterten Plastikkisten direkt am Ort des Geschehens, der offenen Küche. Ein wenig Supermarkt-Flair hat man sich ebenso behalten: Auf einem Regal sind, ganz in Touristenfallen-Manier bunte Thaiprodukte aufgereiht.

Das All Reis besticht mit einem gemütlichem Ambiente. ©Isabella Kammerhofer

Kulinarisch bring das All Reis frischen Wind in die Schweglerstraße, die eher von Kebab (allen voran Kent) und Balkan-Grillereien dominiert ist. Zur Vorspeise werden etwa Betelblätter (5,90 Euro) mit suß-saurer Sauce angeboten – zum Selberfüllen und -drehen. Wenn der unwissende Gast sich dabei blöd genug anstellt, hat das aufmerksame Personal sogar Mitleid und zeigt an einem kleinen Nachschlag, wie es landesüblich korrekt zu handhaben ist.

Scharf, scharf, scharf wie Chili Bei den Hauptspeisen gibt es die Auswahl von typisch fischlastigen Gerichten (11-13 Euro) bis hin zu klassischem Pad Thai oder verschiedene Currys, wahlweise mit Tofu, Huhn, Schwein, Rindfleisch oder Shrimps (9-13 Euro, Klebereis empfohlen).

All Reis, der Name ist (zum Teil) Programm. ©Isabella Kammerhofer

Wer es partout nicht scharf mag, sollte jedoch lieber zu einer Pho-Suppe (9-11 Euro) oder einem Nudelgericht (9-14 Euro) greifen, und zwar weder mit kleinem Chili-Piktoramm auf der Karte noch mit Chili in der Zutatenliste. Wer gründlich sucht, wird fündig werden. All jenen, die sich dennoch an das feurige Gemüse trauen, ist eines der vielen milchigen Getränke zu empfehlen, um den ärgsten Brand zu löschen.

Um dem Namen gerecht zu werden wird bei den Desserts ebenfalls nicht auf Reis verzichtet. Besucher haben die Qual der Wahl zwischen Palmkuchen aus Reismehl (3,90 Euro), farbiges Reismehl in Kokosnussmilch (4,90 Euro) oder dem berüchtigten Klebreis mit Mango (6,90 Euro).

Hardfacts Was: All Reis Bangkok Street Food

Wo: Schweglerstraße 17, 1150 Wien

Öffnungszeiten: Montag – Samstag: 11-22 Uhr