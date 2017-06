All Eyez On Me – Trailer und Information zum Film

Sechs Jahre wurde an dem Biopic des vor 20 Jahren verstorbenen US-Rappers Tupac Shakur gearbeitet. Nun startet “All Eyez On Me” nach einer turbulenten Entstehungsgeschichte in den Kinos.

Regisseur Benny Boom zeichnet darin die Erfolgsgeschichte des kultigen Rappers als Musiker, Schauspieler, Dichter und Aktivist nach, der 1996 im Alter von nur 25 Jahren starb, als Unbekannte in Las Vegas Schüsse auf ihn abgaben. Shakurs Alben, darunter "All Eyez on Me" und "Me Against the World", wurden über 75 Millionen Mal verkauft. Der Film porträtiert seinen Aufstieg vor dem Hintergrund des Rapperkrieges der 90er-Jahre, als sich die Musikszenen der Ost- und der Westküste blutig bekämpften.