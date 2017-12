Alkolenker verursachte Unfall in Wien-Liesing und randalierte in der Zelle

Mit 1,84 Promille im Blut hat sich am Samstagnachmittag ein 23-jähriger Lenker in Wien-Liesing mit seinem Wagen überschlagen. Im Rettungswagen wurde der Wiener immer aggressiver. Beruhigen lassen wollte sich der junge Mann auch von der Polizei nicht: Er beschädigte den Arrestwagen und eine Zelle, so dass schließlich sogar die Sondereinheit WEGA angefordert wurde.

Alkolenker beschimpfte Einsatzkräfte Der Betrunkene war gegen 14.30 Uhr auf der Ketzergasse unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim Unfall wurden mehrere parkende Autos beschädigt, der Mann erlitt Verletzungen. Bei der Versorgung seiner Wunden im Rettungswagen zuckte der 23-Jährige aus, schrie herum und beschimpfte die Einsatzkräfte, wie die Polizei am Sonntag berichtete. WEGA musste anrücken Da sich der Mann “immer aufgebrachter verhielt”, wurde er festgenommen. Beim Transport in eine Inspektion randalierte er im Arrestwagen, dann verwüstete er eine Zelle, in der er unter anderem den PVC-Boden herausriss. Nachdem er mehrere Beamte attackiert und zwei leicht verletzt hatte, musste die WEGA anrücken, um den Festgenommenen vom Amtsarzt untersuchen zu können. Den Führerschein ist der Wiener los. Die Staatsanwaltschaft stellte “die Untersuchungshaft in Aussicht”, wie die Polizei berichtete.