Alkolenker verursachte Frontal-Zusammenstoß in NÖ: Zwei Verletzte

Ein alkoholisierter Lenker hat am Sonntagabend in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Der 45-Jährige war mit seinem Pkw auf der Franz Samwaldstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Pkw eines 23-Jährigen gekracht.

Alkotest ergab 1,5 Promille

Der junge Mann und sein gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt. Ein Alkotest beim 45-Jährigen ergab laut Polizei rund 1,5 Promille. Die beiden 23-Jährigen wurden in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. An den Autos entstand bei der Kollision kurz nach 22.00 Uhr Totalschaden.

(APA/Red)