Alkolenker in Meidling entzog sich Kontrolle und verursachte Unfall

An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. - © LPD Wien

Beamte führten am Freitag um 02.00 Uhr in der Früh eine Fahrzeugkontrolle in der Hohenbergstraße durch. Der 29-jährige Lenker blieb trotz Anhaltezeichen und Blaulicht nicht stehen, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Schönbrunner Straße einfach fort.