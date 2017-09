Über drei Promille: Alkolenker kracht in parkendes Auto und überschlägt sich

In Wien-Simmering lenkte ein 36-Jähriger am Samstagmorgen um 7:00 Uhr sein Fahrzeug in der Hasenleitengasse in Richtung Geiselbergstraße. Aufgrund eines Sekundenschlafes touchierte er laut eigenen Angaben ein parkendes Fahrzeug, überschlug sich mehrmals, beschädigte dabei zwei weitere Autos und kam mit seinem Pkw auf den Reifen wieder zu stehen.

Der 36-Jährige zog sich mehrere Prellungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Untersuchung ergab den Wert von 3,21 Promille Alkoholgehalt im Blut. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Wien: Alkolenker beschädigt mehrere Fahrzeuge in Favoriten

Ebenfalls Samstagfrüh war ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug um 6:10 Uhr in der Gasse zur Spinnerin/Ecke Quaringasse in Wien-Favoriten unterwegs. Er streifte mit seinem Pkw insgesamt sechs auf der Seite parkenden Fahrzeuge und fuhr danach noch bis in die Knöllgasse weiter.

Eine danach durchgeführte Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,46 Promille Alkoholgehalt im Blut. Dem 20-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, zusätzlich wird er wegen Fahrerflucht angezeigt.