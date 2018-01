Alkoholisiertes Pärchen beschimpfte und attackierte Polizisten: Festnahme in der Wiener Innenstadt

In der Wiener Innenstadt wurden zwei Polizisten attackiert und verletzt - © APA (Sujet)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags rief ein Securitymitarbeiter eines Lokals am Bauernmarkt in der Wiener Innenstadt die Polizei zur Hilfe, nachdem sich zwei Personen des Etablissements nicht freiwillig entfernen wollten.