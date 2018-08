Die Frau attackierte in einem Loak im 13. Wiener Gemeindebezirk eine Polizistin.

Die Frau attackierte in einem Loak im 13. Wiener Gemeindebezirk eine Polizistin. ©APA/Barbara Gindl (Sujet)

Die Frau attackierte in einem Loak im 13. Wiener Gemeindebezirk eine Polizistin. ©APA/Barbara Gindl (Sujet)

Alkoholisierte Frau attackiert Polizistin in Wien Hietzing

Da eine Frau am Montagabend ihre Rechnung in einem Lokal in der Lainzer Straße im 13. Wiener Gemeindebezirk nicht bezahlen wollte, wurde die Polizei alamiert. Die Frau wurde aggressiv und attackierte eine Polizistin, die sie dabei verletzte.

Eine 46-jährige wollte am 30. Juli 2018 gegen 22:30 in einem Lokal in der Lainzer Straße im 13. Wiener Gemeindebezirk ihre Rechnung nicht bezahlen. Daraufhin wurde die Polizei alamiert. Die Frau war stark alkoholisiert und begann gegenüber den Beamten aggressiv zu werden. Sie beschimpfte und attackierte diese. Die Frau verletzte eine Polizistin dabei leicht. Die Beamtin konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Die 46-Jährige wurde festgenommen.