Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit fremdem Auto: 35-Jähriger rammt zahlreiche Fahrzeuge in Wien

Zwischen 22 und 23 Uhr touchierte der Mann zunächst ein parkendes Auto in der Westbahnstraße in Wien-Neubau, bevor er in der Embelgasse und der Castelligasse (beide in Wien-Margareten) und in der Esterhazygasse in Wien-Mariahilf weitere parkende Fahrzeuge schwer beschädigte. Als Polizisten, die in der Neubaugasse gerade einen Verkehrschwerpunkt durchführten, versuchten, das Auto anzuhalten, flüchtete der Lenker. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln und beging weitere Verwaltungsübertretungen.

Räuber auf Zerstörungsfahrt durch Wien

Acht Streifenwägen wurden für eine Sofortfahndung eingesetzt. Schließlich konnte das stark beschädigte Auto in der Schlossgasse vorgefunden werden. Der offensichtlich stark alkoholisierte 35-Jährige war gerade ausgestiegen und versuchte zu Fuß zu flüchten. Es wurde ein Alkovortest durchgeführt, der einen Messwert von 1,90 Promille ergab. Ein Alkomattest wurde vom Tatverdächtigen verweigert. Zudem bestritt er, den PKW gelenkt zu haben und versuchte den Autoschlüssel wegzuwerfen, was die Polizisten jedoch bemerkten.

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug dem Vater eines Freundes gehörte. Der Unfalllenker hatte sich den Schlüssel einfach aus dem Schlüsselkasten genommen. Als sich herausstellte, dass gegen den 35-Jährigen eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen Raubes bestand, wurde der Mann festgenommen. Er wurde wegen unzähliger Verkehrsübertretungen angezeigt – u.a. wegen Fahrens ohne Führerschein, da er lediglich eine britische Übungslenkberechtigung vorweisen konnte und keine in Österreich gültige Lenkberechtigung besitzt.

(Red.)