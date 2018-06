Alko-Lenker verursachte Verkehrsunfall in Wien-Meidling und beging Fahrerflucht

Der mutmaßliche Unfalllenker verweigerte einen Alkomattest. - © APA (Sujet)

Am Freitag kam es in Wien-Meidling zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der offenbar alkoholisierte Unfallverursacher setzte seine Fahrt danach unbeirrt fort. Als die Polizei den Mann danach in seiner Wohnung aufsuchten, verweigerte er einen Alkomattest und verhielt sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv.