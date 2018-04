Alexa zu Wiener Lokalbahnen befragen

“Barrierefreier Zugang zu unseren Informationen und Leistungen ist ein Innovations-Schwerpunkt bei den Wiener Lokalbahnen. Mit dem Alexa Skill machen wir den Zugriff auf Abfahrtsinfos der Badner Bahn inklusive Störungsinfos in Echtzeit für verschiedene Endgeräte verfügbar”, so Wiener Lokalbahnen Vorstandsdirektorin Monika Unterholzner.

Nach der Einführung des digitalen Abfahrtsmonitors auf erweitern die Wiener Lokalbahnen ihr digitales Angebot für Fahrgäste für die Badner Bahn. Die Innovationsabteilung der Wiener Lokalbahnen hat in Zusammenarbeit mit WienIT den Abfahrtsmonitor weiter entwickelt und für Amazon Echo-Geräte implementiert.

Digitaler Abfahrtsmonitor der Wiener Lokalbahnen

“Wir wollen unsere Fahrgäste aktiv in ihrem Alltag unterstützen. Daher bieten wir den digitalen Abfahrtsmonitor, aber auch Gratis-WLAN in Zügen und an den frequenzstärksten Haltestellen an und entwickeln unsere Serviceangebote laufend weiter”, so Vorstandsdirektorin Unterholzner. Der digitale Abfahrtsmonitor der Badner Bahn auf ist auch für mobile Endgeräte nutzbar.