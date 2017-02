Akademikerball 2017: Alle Bilder und Videos

Die einzige angemeldete Demonstration von “Offensive gegen Rechts” – zwei weitere geplante Demos wurden kurzfristig am Donnerstag abgesagt – startete gemächlich, rund 800 Protestierende fanden sich vor der Wiener Hauptuni ein, um in Richtung Stephansplatz zu ziehen. Laut Polizei marschierten gegen 19.00 Uhr rund 2.800 Personen durch die Innenstadt, die Veranstalter zählten rund 4.000 Teilnehmer. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies dennoch eine deutliche Reduktion. Zwischenfälle gab es keine. Gegen 20.30 Uhr wurde die Schlusskundgebung beendet.

Wie auch schon in den Vorjahren wurden Versuche unternommen die Ballgäste des Akademikerballs an der Anreise zur Wiener Hofburg zu stören, allerdings konnten diese von der Polizei unterbunden werden. Rund 2.700 Polizisten waren am Freitagabend im Dienst, um einen geordneten Ablauf und ein Aufeinandertreffen von Ballgästen und Demonstranten zu unterbinden. Die eigens dafür eingerichtete Sperrzone, die vom Kärntner Ring bis zum Schwarzenbergplatz reichte, wurde bis ca. 22 Uhr aufrechterhalten. Auch im öffentlichen Verkehr kam es zu Einschränkungen, unter anderem wurde die U-Bahnstation Stephansplatz gesperrt.

