Air Malta bietet ab 19. Jänner Flugverbindung zwischen Catania und Wien

Air Malta übernimmt die Flugstrecke Catania-Wien ab 19. Jänner. - © APA

Ab 19. Jänner 2018 bietet Air Malta eine Flugverbindung zwischen Catania und Wien. Geflogen wird jeweils am Dienstag und Freitag, teilte Air Malta in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.