Dezember 1945, kurz nach Kriegsende. In einem Kloster in der Nähe von Warschau ist der Großteil der Nonnen nach einer Massenvergewaltigung durch Soldaten der Roten Armee acht Monate zuvor schwanger. Die Ordensschwestern wissen nicht, was sie erwartet, und die Scham stürzt viele in eine tiefe Glaubenskrise.

Die einzige, die ihnen Hoffnung gibt, ist Mathilde, eine junge französische Ärztin des Roten Kreuzes. Die französische Regisseurin und Schauspielerin Anne Fontaine inszeniert das Drama "Agnus Dei" nach einer wahren Begebenheit.