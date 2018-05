Aggressiver 25-Jähriger verletzt Ex-Schwiegervater und zwei Polizisten in Wien-Ottakring

Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten in die Wohnung des 52-Jährigen in die Kreitnergasse gerufen. Dort waren der 25-jährige Kroate und der Serbe aneinandergeraten. Hintergrund dürfte ein Streit um das Kind des jungen Mannes gewesen sein. Der 25-Jährige verletzte seinen ehemaligen Schwiegervater an der Nase. Die Beamten sprachen zunächst beruhigend auf den Aggressor ein, woraufhin sie von diesem wüst beschimpft wurden. Er wolle ja nur sein Kind sehen, beschied der junge Mann den Polizisten.

Er wurde immer aggressiver und versuchte, einem Polizisten einen Kopfstoß zu geben. Bei seiner Festnahme verletzte er eine Beamtin am Knie. Ihr Kollege zog sich Prellungen im Gesicht zu, außerdem wurde er vom Kroaten in den Finger gebissen.

(APA/Red)