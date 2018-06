Afterwork Clubbing “Albert & Tina” startet am 6. Juni in Wien

Albert & Tina in Wien bietet den Besuchern ein tolle Getränkeauswahl und ein erstklassiges DJ Line-up - © pixabay

Gemütlich ein Getränk nach der Arbeit mit Kollegen und Freunden konsumieren und den Arbeitsalltag gemütlich ausklingen lassen? Genau dies ist derzeit auf zahlreichen Afterwork-Clubbings in ganz Wien möglich. Wer zusätzlich noch etwas Kultur in Anspruch nehmen möchte, ist bei der Veranstaltung “Albert & Tina” in der Bastei der Albertina in Wien genau richtig.