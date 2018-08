Ärztekammer warnt: Masernerkrankungen steigen massiv an

Die Österreichische Ärztekammer warnt vor einem massivem Anstieg an Masernerkrankungen in diesem Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr hätten sich die Fälle verdreifacht.

Alarmiert zeigte sich der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Thomas Szekeres, am Donnerstag in einer Aussendung über den massiven Anstieg an Masernerkrankungen. Gemeinsam mit dem ÖÄK-Impfreferat appellierte er an Patienten und Ärzte, den Impfstatus routinemäßig zu kontrollieren und etwaige Impflücken umgehend zu schließen.