Advent einmal anders beim tibetischen Weihnachtsmarkt in Hernals

Neben hausgemachten Mehlspeisen und Buttertee kann hier tibetische Handwerkskunst wie Thangkas (Rollbilder), Taschen, Buddhastatuetten und Silberschmuck erstanden werden. Auch eine große Auswahl an Büchern rund um das Thema Tibet und tibetischer Buddhismus steht zur Verfügung, passend zur kalten Jahreszeit werden auch Kräutertees angeboten. Das vielleicht beste am Weihnachtsmarkt: Der Kauf der Produkte unterstützt die Hilfsprojekte von Save Tibet und kommt den tibetischen Flüchtlinge in Indien zugute.

Infos zur Veranstaltung

“Save Tibet” Weihnachtsmarkt

Wann: Freitag, 8. Dezember bis Sonntag, 10. Dezember 2017, 10 bis 18 Uhr

Wo: Save Tibet – Räumlichkeiten, Lobenhauerngasse 5, 1170 Wien

Link zur Homepage

