ADAC GT Masters finden von 8. bis 10. Juni statt

Mit der „Liga der Supersportwagen“ kommen die ADAC Formel 4, der Porsche Carrera Cup Deutschland, die ADAC TCR Germany und der Renault Clio Cup ins Murtal. Racing pur mit gut einem Dutzend österreichischer Piloten, einigen rot-weiß-roten Teams, spannenden Fahrerwechseln und Motorsport hautnah im offenen Fahrerlager sind von 8. bis 10. Juni am Spielberg fix.

In der „Liga der Supersportwagen“ heizen Piloten und Teams der Alpenrepublik der Konkurrenz bislang kräftig ein. Einen sensationellen Einstand feierte der erst 18-jährige Max Hofer. 2017 noch in der ADAC TCR Germany im Cockpit, gewann der Niederösterreicher mit seinem Partner Philip Ellis (GBR) im Audi R8 LMS Mitte April beim Saison-Auftakt gleich sein allererstes Rennen. Der zweite Lauf in Oschersleben war mit dem Sieg des Wahl-Wieners Mirko Bortolotti (ITA), zwei Lamborghini-Teams von Grasser Racing aus Knittelfeld (Stmk) sowie mit HB Racing aus Neumarkt im Mühlkreis (OÖ) komplett unter rot-weiß-roter Kontrolle. Die Gegner müssen sich warm anziehen, denn beim nächsten Stopp geht es in die Berge zu den Heimrennen der Österreicher auf dem Red Bull Ring.

Supersportwagen in Spielberg

Von 8. bis 10. Juni legen sich am Spielberg für die österreichischen Fans noch ins Zeug, wie der Unzmarkter Lokalmatador Klaus Bachler im Porsche 911 GT3 R. Neu in der „Liga der Supersportwagen“ ist 2018 brachialer Ferrari-Sound. In der Box hinter dem 660-PS-Rennpaket steht das Team HB Racing aus Oberösterreich. 2017 im Porsche Carrera Cup Deutschland, gibt der gebürtige Steirer Christopher Zöchling in diesem Jahr im ADAC GT Masters in einem BMW M6 GT3 Gas und der Tiroler Clemens Schmid kehrt mit einem Mercedes-AMG GT3 in die Rennserie zurück.

Zwei Mal Supersportwagen-Action am Vatertags-Wochenende Doppelte Rennaction bietet das ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring 2018 am Samstag, 9. Juni, und am Sonntag, 10. Juni – dem Vatertag in Österreich. Neben Supersportwagen von Audi, BMW, Ferrari, Mercedes, Lamborghini und Porsche lassen es auch Piloten zweier Corvette C7 GT3-R und eines Honda NSX GT3 am Spielberg krachen. Das gesamte Wochenende garantiert mit Pitwalks und offenem Fahrerlager hautnahe Einblicke in den professionellen Motorsport. Bei freier Platzwahl auf allen geöffneten Tribünen können sich Fans Tages-Tickets um 25 Euro sowie Wochenend-Tickets um 35 Euro sichern.

Informationen zu Tickets und Programm sind unter www.projektspielberg.com sowie unter www.adac.de/gt-masters zu finden.