Action garantiert: Spider Rock XL beim Hafen Wien startet in die Saison 2017

Ob bei einem Flug über den Hafen, bei einem Sprung in die Tiefe oder beim Schnellbootfahren – hier ist Action garantiert! Die weltweit größte mobile Flying-Fox Anlage “Spider Rock XL” bringt auch diesen Sommer Action und Abenteuer zur Marina Wien.

Jede Menge Nervenkitzel beim Spider Rock XL 2017

In Wiens schönstem Yachthafen direkt an der U2 Station Donau Marina gibt es für Interessierte auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, ihre Nervenstärke zu beweisen: Bei einem 380 Meter weiten Flug über das Gelände, einem Sprung aus 36 Metern Höhe oder bei einer rasanten Schnellbootfahrt.

Beim Flying-Fox schweben BesucherInnen vom Spider Rock XL Tower entweder alleine oder zu zweit entlang eines Stahlseils 380 Meter weit über die U2 und das Hafenbecken der Marina, um dann sanft vor dem Marina-Restaurant zu landen.

Vielseitiges Angebot mit Flying Fox und Co. in der Marina Wien

Wer seinen Pegel an Adrenalin und Glückshormonen für den Tag noch steigern möchte, kann seine Nervenstärke auch am Powerfan™ mit einem kontrollierten 36 Meter-Absturz beweisen, um nach diesem beinahe freien Fall am Fuße des Spider Rock XL Towers sicher zu landen.

Auch die Spider Rock Schnellboote sorgen mit ihrer atemberaubenden Geschwindigkeit wieder für Gänsehaut: Ein 400 oder 900 PS starker Motor lässt die Schnellboote nur so über das Wasser fliegen – ein einmaliges Erlebnis für alle, die Geschwindigkeit lieben. Nach der Rundfahrt werden BesucherInnen dann wieder sicher und trocken zur Marina Wien zurückgebracht.