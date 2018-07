Achtung: Neue Betrugsmasche mit Ebay und Paypal

Diese Betrugsmasche ist einfach aber doch effektiv. Den Betrugsopfern wird ein E-Mail zugesandt, das aufgebaut ist, wie eine von Paypal versendete Mitteilung. Darin steht, dass das Geld eingelangt ist. In dem Glauben, dass das über Ebay verkaufte Produkt bereits bezahlt wurde, wird es dem Käufer zugeschickt. Leider kommt das Geld jedoch nie am Konto an.

Tipps, um den Paypal-Ebay-Betrug zu vermeiden

Unpersönliche Ansprache in Paypal-E-Mail?

Fehlerhafte Sprache in Paypal-E-Mail?

Klick auf die Absender-Adresse, um den tatsächlichen Absender zum Vorschein zu bringen

Paypal-Konto prüfen und Produkt erst verschicken, wenn das Geld eingegangen ist

