Acht Parteien reichten Kreiswahlvorschläge zur Landtagswahl ein

Sieben – nämlich ÖVP, SPÖ, Grüne, FPÖ, Liste Fritz, NEOS und “Family – Die Tiroler Familienpartei” – treten landesweit zur Landtagswahl in Tirol an, lediglich Impuls Tirol scheint im Bezirk Schwaz nicht am Stimmzettel auf. Die endgültige Entscheidung der Kreiswahlbehörden über die Zulassung erfolgt am 11. Jänner.

Acht Parteien wollen zur Landtagswahl in Tirol 2018 antreten