AC Milan gegen Austria Wien: LIVE-Stream, TV-Übertragung und Live-Ticker

National ebenfalls unter den Erwartungen agierend, könnte der italienische Traditionsclub AC Milan mit einem Sieg am Donnerstag den Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig fixieren. Da die Hoffnung auf eine Überraschung im Giuseppe-Meazza-Stadion für Austria Wien nur verschwindend gering scheint, ist der Blick auch nach Athen gerichtet. Der Gruppen-Zweite AEK empfängt Schlusslicht Rijeka. Gewinnen die Griechen, müsste die Austria in Mailand ebenfalls siegen, um den Traum vom Aufstieg weiterzuträumen. Holt Rijeka ein Remis, winkt den Wienern auf alle Fälle ein Gruppen-Finale gegen AEK am 7. Dezember im Happel-Stadion.



Die Austrianer bemühten sich vor der Abreise in die Lombardei im Zweckoptimismus. Zu verlieren habe man nicht viel, lautete das Motto. Aus einer gesicherten Defensive wolle man spielen, betonte Thorsten Fink. Verstecken werde man sich jedoch nicht. “Wir wollen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange hocken, sondern auch Fußball spielen”, meinte der Austria-Trainer. Ballbesitz wäre wichtig, um sich in diesen Phasen ausrasten zu können. “Pressing werden wir aber nicht spielen, dafür hat Milan zu viel Qualität”, sagte Fink.

AC Milan vs. Austria Wien live im TV

Das Europa LEague-Match zwischen AC Milan und Austria Wien wird auf Puls4 ab 20.15 Uhr live im Free-TV zu sehen sein. Ankick ist um 21.05 Uhr. Außerdem wird das Match, wie alle anderen Spiele der UEFA Europa League auch, auf Sky gezeigt. Der Premium-Partner des Bewerbs überträgt Milan gegen Austria ab 21:00 Uhr auf Sky Sport 1 HD in der Konferenz und auf Sky Sport Austria HD das Einzelspiel in hochauflösender Bildqualität.

Livestream zum EL-Match

Im Internet locken unterschiedliche Websites mit Live-Streams zum Match AC Milan gegen Austria Wien, die Sportereignisse kostenlos, aber bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort einerseits auf die Bildqualität und andererseits auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht. Bei livetv.sx ist das Angebot an Live-Sportereignissen immens – kaum etwas, das es nicht gibt. Auch die EL-Partie zwischen Milan und der Austria hat die Seite im Angebot. Ebenfalls große Bekanntheit genießt atdhe.to, wo es auch einen Link zu einem Livestream für das Match gibt.

Das Europa-League-Spiel AC Milan – Austria Wien im Live-Ticker

Fans, die das Spiel nicht in Bild verfolgen können, sei der VIENNA.at-Liverticker empfohlen. Dort gibt es Aufstellungen, Statistiken und blitzschnell aktualisierte Infos darüber, was im Stadion gerade passiert.

>> Hier geht’s zu unserem Liveticker des Spiels AC Mailand gegen FK Austria Wien

(Red./APA)