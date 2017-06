Absturz bei Trofaiach: Wiener außer Lebensgefahr; Suche nach Ursache

In Trofaiach stürzten zwei Menschen in den Tod. - © APA

Drei Personen stürzten am Wochenende bei einem Bergungsversuch in den Eisenerzer Alpen ab. Dabei überlebte nur ein 48-jähriger Wiener. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte das Seil gerissen sein, denn Reste waren nach dem Unglück noch am Hubschrauber. Eine Expertenkommission beschäftigt sich nun mit der Untersuchung des Falls.