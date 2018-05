Absolut Love: Das ist der offizielle Life Ball-Drink 2018

Regenbogenfarben, das Synonym für Frieden und Toleranz, Diversität, Gleichberechtigung und soziale Verantwortung stehen im Zentrum der Kreationen von Barkeeper Thomas Strappler (Shiki, Wien) und Barkeeper Alex Knoll (Katze Katze, Graz). Nach einer Voting-Phase unter Genuss-Experten wie „Mr. Life Ball“ Gery Keszler und den Vertretern der „Trapp Family“ Markus Freistätter sowie Vera Doppler wurde über den Favoriten abgestimmt.

Absolut Love: Der Life Ball-Drink 2018

Der Siegerdrink von Alex Knoll wird den illustren Gästen auf dem Life Ball 2018 ausgeschenkt. Bei diesem Drink mischen sich Absolut Vodka und Makava mit Holunderblütensirup, Limetten sowie Sexy Bitters und das Aufgießen mit Soda rundet den Absolut Love ab.

Der Absolut Life Ball Drink 2018 von Barkeeper Alex Knoll

Absolut Love

4cl Absolut Vodka

5cl Makava

1,5cl RAUCH Happy Day Sirup Holunderblüte

2 Spalten Limetten

1 Dash Sexy Bitters

Soda aufgießen

Absolut Vodka, Makava, Holunderblütensirup shaken, in ein Cocktailglas füllen. Die Limettenspalten und Sexy Bitters hinzufügen und mit Soda aufgießen.

Absolut Vodka mit Life Ball-Edition

Die erste rein österreichische Limited Edition des schwedischen Premium Vodkas wird rechtzeitig vor dem Life Ball 2018 präsentiert. Sie ist mit April im gut sortierten österreichischen Handel erhältlich und wird auch in der Gastronomie präsent sein. Erstmals muss Absolut-Gründer Lars Olsen Smith – sein Kopf ziert das Emblem jeder Absolut Flasche weltweit – dem Red Ribbon weichen. Die Flasche selbst ist in die Regenbogenfarben getunkt und verdeutlicht das Verantwortungsbewusstsein der Marke. Die Absolut Life Ball Limited Edition ist somit die erste reine Österreich-Edition des schwedischen Vodkas. Mit insgesamt 60.000 Flaschen in Österreich ist sie limitert und wird speziell von Sammlern bereits sehnsüchtig erwartet. Rund um den 25. Life Ball am 2. Juni sind von Absolut Vodka noch weitere Inszenierungen geplant, die dem Anliegen des Balls gerecht werden.

