Abschluss der Harley-Davidson Charity-Tour in der Wiener Gösserhalle

Der Erlös der diesjährigen Harley-Davidson-Charity-Tour kommt wieder muskelkranken Kindern und Jugendlichen sowie der Forschung im Bereich der Muskeldystrophie zugute. Im Jahr 2017 werden Projekte im Wert von rund 250.000 Euro gemeinsam mit Licht ins Dunkel unterstützt. Der Harley-Davidson-Charity-Fonds unterstützt seit 1996 Bedürftige aus Österreich, insbesondere Kinder und Jugendliche, die an Muskeldystrophie leiden.

Motorradevent sammelt Spenden für bedürftige Kinder

Unter der Devise „LAUT für die Leisen – STARK für die Schwachen“ macht die Tour in fast allen Bundesländern halt. Durch Spenden, den Verkauf von Merchandiseprodukten und die Unterstützung von Sponsoren konnten in den letzten Jahren rund 2,8 Millionen Euro an Spenden für bedürftige Kinder „eingefahren“ werden.

„Das Harley-Davidson-Charity-Projekt leistet einen wichtigen Beitrag in der Erforschung von Muskeldystrophie und in der Unterstützung betroffener Kinder und Jugendlicher. Dass uns das über 22 Jahre später immer noch so erfolgreich gelingt, freut uns sehr“, so der neue Präsident des Harley-Davidson-Charity-Fonds, Peter Reitzl.

Prominente Gäste bei der Harley-Davidson-Charity-Gala

Unter den geladenen Gästen tummelten sich einige bekannte Gesichter: die Showdancerin Lady Sarah Jordana plus Tanzgruppe, der Chapter-Direktor und Herzchirurg OA Dr. Peter Oberwalder aus Graz, Eva Radinger von „Licht ins Dunkel”, „Rock the Roof“-Veranstalter Sepp Spielbichler aus Schladming, Stellvertretender Präsident Christian Reinberg von Harley-Kitzbühel, Ostoja Matic Inhaber der Firma Lucky Car, Harley-Davidson-Marketingdirektor Frank Klump aus Deutschland, CEO Peter Kellner von Breitling und viele mehr.

Ebenfalls anwesend war die österreichische Sängerin und Schauspielerin Gudrun Liemberger, bekannt unter ihrem Künstlernamen „GuGabriel“, die in ihrer künstlerischen Tätigkeit eine große Chance für andere, insbesondere hilfsbedürftige Menschen, sieht: „Als Künstlerin ist es mir wichtig, Menschen, die Hilfe brauchen, mit meiner Musik aktiv zu unterstützen. Ich möchte Menschen auf Augenhöhe begegnen, damit ehrliche Kommunikation möglich ist, die viel bewegen kann.“

Charity-Awards an engagierte Mitarbeiter vergeben

DJ und Fotokünstler Alex List moderierte die Vergabe der Charity-Awards, der an verdienstvolle und besonders engagierte „Charity-Angels“ verliehen wurde. Armand Vorner, Tourtechniker und „Helping Hand“ in allen technischen und logistischen Belangen, wurde mit diesem Preis ausgezeichnet. Die Tourband „Lee’s Revenge“, rund um Bandleader und Komponist Daniel Seehofer sowie Philip und Felix Novak, zwei Brüder, die die Videos für den Harley-Davidson-Charity-Fonds produziert haben, wurden ebenfalls mit einem Charity-Award bedacht.

Grillbuffet und Songs aus Tanz der Vampire

Durch die Veranstaltung führte Moderator und Entertainer Harry Prünster, während die Musicalschauspieler Armin Kahl, Marjan Shaki, Daniel Eckert und Gernot Kranner den Abend, gemäß dem Motto „Tanz der Vampire“, musikalisch gestalteten. Daneben sorgten die Grillweltmeister Adi Bittermann und Viktor Samwald von Pitmaster mit ihrem Buffet für das kulinarische Wohl der 300 anwesenden Gäste.

Harley-Davidson-Charity-Tour auch im Jahr 2018

Im Hintergrund finden währenddessen die ersten Vorbereitungen für die nächste Harley-Davidson-Charity-Tour statt: Auch 2018 wird zunächst, wie gewohnt, ein Kick-Off-Event vom 9. bis 10. Juni und anschließend die große Charity-Tour zwischen 10. und 15. August quer durch Österreich stattfinden.