Abschiebungsprotest-Demo am Samstag am Wiener Ring: Staus werden befürchtet

Wegen der Demonstration droht in der Innenstadt Stau - © APA (Sujet)

Unter dem Motto “Afghanistan is not safe“ findet am Samstag, dem 20. Mai 2017, eine Demonstration in der Wiener Innenstadt statt. 3.000 Personen werden über die Ringstraße marschieren – der ÖAMTC befürchtet Staus. Alle Infos hier.