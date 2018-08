Abkühlung in U6: Wiener Linien starten Generalsanierung

Die Generalsanierungen der U-Bahnstationen in Wien gehen weiter. Ziele auf den U6-Stationen sind vor allem Helligkeit, Abkühlung und das Sicherheitsgefühl zu verstärken.

„Wir wollen, dass sich die Fahrgäste der U6 wohlfühlen. Und zwar nicht nur in den Zügen, sondern auch im Wartebereich. Deshalb setzen wir verschiedene Maßnahmen, um die historischen Stationen zu attraktivieren“, erklärt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Geplant ist bei den Otto Wagner-Stationen ein neuer Sockelanstich. Dieser wird allerdings etwas dunkler ausfallen, um Verschmutzungen, wie Fußabdrücke zu vermeiden. Die Station Burggasse hat bereits einen neuen Anstrich. In den nächsten Wochen folgen die Stationen Josefstädter Straße, Alser Straße und Währinger Straße. Auch die Stationen Nußdorfer Straße und Gumpendorfer Straße werden im Zuge der Stationssanierungen neu ausgemalt.

Wiener Linien Station Gumpendorfer Straße ab 10.September saniert

Heuer wird die U6 Station Nußdorfer Straße generalsaniert inklusive dem Stationsgebäude. Die andere Seite in Richtung Siebenhirten folgt im Frühjahr 2019. Davor starten allerdings noch die Sanierungen in der historischen Station Gumpendorfer Straße. Hier werden die Züge ab 10.September für etwa drei Monate die Station in Richtung Siebenhirten durchfahren.