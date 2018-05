Abgang von Louis Schaub: Rapid Wien-Sportchef Bickel mit 1. FC Köln “in Kontakt”

Rapid Wien-Spieler Louis Schaub soll zum 1. FC Köln wechseln. - © APA (Sujet)

Rapid-Geschäftsführer Fredy Bickel relativiert die Aussagen der Zeitungen in Deutschland, die berichten, der Wechsel von SK Rapid Wien-Spieler Louis Schaub zum 1. FC Köln sei bereits fixiert. Bickel bestätigt jedoch, mit dem künftigen Zweitligisten Gespräche zu führen. “Ich stehe mit Köln in Kontakt, das ist so”, so der Schweizer über den Abgang seines Offensivmanns am Freitag.