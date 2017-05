Abenteuer für Pärchen: “Erleben mal 2”-Box von jollydays gewinnen

Actionreich, genussvoll und beflügelnd: diese Erlebnisselektion für zwei Personen beinhaltet alles, was das Herz begehrt. Vom Berg zum See, vom Land in die Stadt, von der wilden Action bis zur wohltuenden Entspannung – diese Box hat es in sich! Egal ob als Geschenk oder zum Selbsterleben, damit liegen Sie richtig, denn die exklusive “Erleben mal 2” Box bietet größte Vielfalt quer durch alle Kategorien. Auspacken, stöbern und aussuchen – einen Überlick zur Auswahl gibt es hier.

Wie es funktioniert? Einfach Gutscheinnummer online angeben und Wunscherlebnis aus ganz Österreich auswählen. Ticket ausdrucken, Termin aussuchen und nach voller Herzenslust zu zweit erleben – das nächste Abenteuer kann kommen?

Für Unternehmungslustige: Gewinne jetzt mit Eskimo und Cremissimo eine jollydays-Box im Wert von 109,- Euro (drei Jahre Gültigkeit). Mitmachen und gewinnen.