99-jähriger Baumeister der Wiener Stadthalle: “Wie man sieht, steht die Halle noch immer”

Die Wiener Stadthalle noch ohne Zubauten kurz nach der Fertigstellung. - © Votava

60 Jahre feiert die Wiener Stadthalle heuer. Und für ihr Alter ist sie erstaunlich gut in Schuss, sie musste noch nie generalsaniert werden. Fast so gut in Schuss wie die Halle ist auch Viktor Hauswirth, der Baumeister des Großprojekts. “Wie man sieht, steht die Halle noch immer”, ist der 99-Jährige auch ein bisschen stolz auf sein Werk.