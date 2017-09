920.000 Besucher beim Wiener Film Festival 2017 am Rathausplatz

Eine Bilanz von 920.000 Besucher kann das Wiener Film Festival 2017 verzeichnen. An 66 Tagen wurden Musikproduktionen, Public Viewing, der Empfang des Frauen-Nationalteams, der Einzug der Beachvolleyball-Nationen und Gastronomie geboten.

Klassik, Jazz, Pop und Tanz am Rathausplatz

Das Musik-Programm bestand aus Oper, Operette, Konzert, Ballett sowie zeitgenössischem Tanz, Pop und Jazz. Stars wie etwa Anna Netrebko, Plácido Domingo, Elina Garanča, Juan Diego Flórez, Anne-Sophie Mutter und Lang Lang präsentierten die Bandbreite des Klassik-Genres.

Zudem beeindruckten große Dirigenten und Orchester wie zum Beispiel Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Sir Simon Rattle, die Wiener Philharmoniker, das Staatsopernorchester, das NDR Elbphilharmonie Orchester und das London Symphony Orchestra mit Darbietungen die Besucher am Rathausplatz.

Für besondere Momente sorgten auch Größen wie Bob Dylan, Leonard Cohen, Miles Davis, Quincy Jones, George Michael, Diana Krall, Depeche Mode und die Rolling Stones in selten gezeigten Produktionen.

Die technische Ausstattung mit 300 m²-Leinwand und brillantem Soundsystem rundete das kulturelle Erlebnis ab.

192 Beachvolleyball-Spieler am Rathausplatz

Auch Stars der Sportwelt waren während des Film Festivals am Rathausplatz zu Gast. Im Rahmen der “FIVB Beach Volleyball WM Wien 2017 presented by A1” zogen am 27. Juli 192 Beachvolleyball-Spieler aus 40 Nationen feierlich beim Wiener Film Festival ein, wo sie von Kultur- und Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und zahlreichen Sport-Begeisterten begrüßt wurden.

Auch wurde das Halbfinale der Frauen-Fußball-EM am Rathausplatz übertragen. 12.000 Besucher kamen zum Public Viewing des Halbfinales am 3. August auf den Rathausplatz und tausende Fans bejubelten am Tag darauf beim Film Festival die Spielerinnen.

Gastronomie beim Wiener Film Festival

Das Wiener Film Festival ist gleichzeitig Europas größtes Kultur- und Kulinarik-Festival. Geboten wurde von 11 bis 24 Uhr Kulinarik von 26 Gastronomen.