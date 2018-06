91-Jähriger in Wien nach Bargeldbehebung überfallen und ausgeraubt: Verdächtiger in Haft

Ermittlern des LKA Wien ist es nach umfangreichen Ermittlungstätigkeiten gelungen, einen Tatverdächtigen nach einem Bankanschlussraub auszuforschen. Ein Bankanschlussraub ist ein Raubüberfall, der direkt nach Abwicklung von Bankgeschäften – meistens Bankomatbehebungen – verübt wird.

Pensionist in Wien-Landstraße ausgeraubt: Festnahme

Der 30-jährige Beschuldigte steht im Verdacht, Mitte Mai einen 91-jährigen Mann beim Beheben von Bargeld in der Baumgasse in Wien-Landstraße beobachtet und danach bis zu dessen Wohnanschrift verfolgt zu haben. Dort wurde das Opfer schließlich beraubt, der Pensionist wurde bei dem Übergriff nicht verletzt. 500 Euro erbeutete der Tatverdächtige, so Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der Beschuldigte wurde wegen aufrechter Personenfahndung am 1. Juni 2018 von Beamten der Wiener Bereitschaftseinheit im Zuge einer Schwerpunktkontrolle festgenommen. Der Mann zeigt sich zu der Tat geständig. Das LKA überprüft nun, ob dem Beschuldigten noch weitere strafbare Handlungen zuzurechnen sind.

Überfall nach Bankgeschäften: Polizei gibt Präventionstipps