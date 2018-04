90-Jähriger ohne Führerschein und sein Wiener Sohn verursachen gleich 2x Unfall

Vater und Sohn beschädigten das Auto der Badenerin gleich zwei Mal. - © APA (Sujet)

Am Wochenende hat ein 90-jähriger, führerscheinloser Autofahrer beim Zurückschieben vor einer Ampel in Baden den Pkw einer 61-Jährigen beschädigt. Als sein 58-jähriger Sohn aus Wien das Auto aus der Kreuzung fahren sollte, stieß er erneut gegen das Auto der Badenerin, berichtete die Stadtpolizei am Montag.