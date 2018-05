88-Jähriger nach Bargeldbehebung in Wien-Donaustadt attackiert und ausgeraubt

Kurz nachdem er am Bankomaten Geld behoben hatte, wurde der 88-Jährige überfallen. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch wurde ein Pensionist in einem Einkaufszentrum in Wien-Donaustadt nach einer Bargeldbehebung attackiert und ausgeraubt. Der 18-jährige Täter konnte noch am gleichen Tag festgenommen werden.