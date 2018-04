Der 61-jähriger Lenker fuhr mit seinem Pkw entlang der Barawitzkagasse in Fahrtrichtung Ruthgasse und wollte an der Kreuzung mit der Döblinger Hauptstraße bei Grünlicht in diese einbiegen, als es zu dem Zusammenprall mit der Passantin kam. Sie wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Die 84-Jährige wurde stationär aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr.