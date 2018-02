83-Jährige in Wien-Floridsdorf von Pkw erfasst und verletzt

Eine 57-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Lottgasse in Wien-Floridsdorf und wollte bei der Kreuzung mit der Werndlgasse nach links einbiegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wollte eine 83-Jährige mit einem Rollator die Fahrbahn Werndlgasse überqueren.

Die Lenkerin dürfte vermutlich die Fußgängerin übersehen haben und es kam zu einer Kollision. Die Fußgängerin kam in weitere Folge zu Sturz und wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Sie erlitt eine Rissquetschwunde am Hinterkopf sowie eine Gehirnerschütterung und wurde in einem Spital stationär aufgenommen.

