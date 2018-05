82-Jähriger niedergeschlagen und gefesselt: Verdächtige werden vernommen

Die zwei Tatverdächtigen sollen den Mann mit einem Hammer niedergeschlagen haben. - © APA/dpa/Silas Stein

Nachdem am Donnerstag ein 82-Jähriger in seinem Haus in Niederösterreich niedergeschlagen und gefesselt wurde, werden bereits am Freitag die beiden Tatverdächtigen einvernommen. Sie wurden im Auto des 82-Jährigen im Burgenland entdeckt.