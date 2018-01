82-Jähriger nach dem Geld Abheben in Wien-Favoriten ausgeraubt: Fahndung

Ein 82-jähriger Mann ist nach einer Geldbehebung im November 2017 in Wien ausgeraubt worden. Nach dem sogenannten Bankanschlussdelikt, also einem Überfall nach Abwicklung eines Bankgeschäfts, veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Täters. Nach ihm wird gefahndet. Der Pensionist hatte bei dem Überfall einen Schock erlitten. Dem Räuber gelang mit rund 3.000 Euro die Flucht.

Fahndung nach Räuber

Der Mann hatte am 14. November mittags am Bankomat einer Filiale am Keplerplatz in Favoriten Bargeld behoben. Dabei wurde er schon vom Täter beobachtet. Am Heimweg des Pensionisten hat der Räuber den Mann dann “von hinten gewürgt, zielstrebig das Bargeld geraubt und ist damit geflüchtet”, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Hinweise zum Täter nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 DW 33800 entgegen.

Bankanschlussraube: Polizei warnt und gibt Präventionstipps

Hintergrund: Überfälle können sich auch nach Erledigung des Bankgeschäftes ereignen. Um sich vor diesen so genannten „Bankanschlussrauben“, das heißt von Raubüberfällen nach Abwicklung von Bankgeschäften, zu schützen, ist vor allem in der unmittelbaren Umgebung der Bank, aber auch vor und im eigenen Wohnbereich besondere Vorsicht geboten.

Empfehlung der Kriminalprävention: