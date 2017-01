81,5 Millionen Pakete im Jahr 2016 versendet: Neuer Rekord für die Österreichische Post

Dies entspricht einer Steigerung von knapp zwei Prozent im direkten Vergleich mit dem Jahr 2015, wo 80 Millionen Pakete ausgeliefert wurden.

Post-Rekord 2016: 81,5 Millionen Pakete transportiert

Getrieben wird das Wachstum vor allem durch steigende B2C-Paketmengen (Pakete an Privatkunden), die dem wachsenden Online-Handel geschuldet sind.Wien. Durchschnittlich bearbeitet die Österreichische Post 320.000 Pakete täglich. Eine Steigerung ist vor allem rund um Weihnachten zu verzeichnen, wo die durchschnittlichen Paketmengen auf rund 410.000 Sendungen am Tag ansteigen. Am Wochenende des 10. und 11. Dezember 2016 wurden insgesamt sogar 615.000 Pakete von den Postlerinnen und Postlern verarbeitet – was fast doppelt so viele sind wie abseits der Hochsaison.

(Red.)