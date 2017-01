81-jährige Frau verstirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Ottakring

Beamte des Stadtpolizeikommando Ottakring drangen in den zweiten Stock des Hauses vor und konnten Hilferufe wahrnehmen. Eine Frau rief aus einer Wohnung heraus, dass sie eingeschlossen sei und sich nicht befreien könne. Gewaltsam wurde die Wohnungstüre geöffnet und die 86-Jährige unter bereits starker Rauchentwicklung ins Freie gebracht.

Feuer in Wien-Ottakring forderte ein Todesopfer

Ein Polizist erlitt bei der Lebensrettung eine Rauchgasvergiftung sowie Verletzungen an den Händen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die teils bereits im Stiegenhaus stehenden Bewohner des Wohnhauses wurden von den Polizeikräften evakuiert. Ein erneutes Vordringen in den Wohnbereich war auf Grund der starken Rauch und Brandentwicklung nicht mehr möglich. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd in einer Nachbarswohnung im zweiten Stock eruiert werden, ein Atemschutztrupp fand die 81-jährige Mieterin bereits leblos vor und übergab sie in die Behandlung durch den Rettungsdienst. Trotz Reanimationsversuchen verstarb die Frau noch vor Ort.

Neun Personen nach Brand in Ottakring im Spital

Insgesamt mussten neun verletzte Personen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lerchenfelder Gürtel wurde für die Dauer der Einsatzzeit komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Brandursache ist derzeit unklar, es gibt aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.